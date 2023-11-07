شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه كارثة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت مصر الأطراف الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه إنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الرفض القاطع لسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة، من قصف وحصار وتهجير قسري لسكان القطاع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده شكري أمس الاثنين، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

تطورات الأوضاع في غزة

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع، والتشديد على أهمية بذل المزيد من الجهود المنسقة للحد من تداعيات العدوان الغاشم التي يشهدها القطاع، وأهمية اضطلاع الدول المانحة بمسؤوليتها لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لأهالي غزة بشكل مستدام.