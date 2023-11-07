شكرا لقرائتكم خبر عن 10165 شهيدًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدًا، ونحو 27 ألف جريح، مؤكدة أن أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي عن العدوان، أن 10010 شهداء سقطوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

عمليات جراحية دون تخدير

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

وأضافت أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.

1.5 مليون نازح

وذكرت أن هناك 1.5 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليًا، أكثر من 70% من سكان القطاع، إذ يعيش نحو 690.400 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصصًا للأونروا.

كما يقيم 121.750 مواطنًا في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، ونحو 99،150 في 82 مدرسة غير تابعة للأونروا.

ويقيم النازحون المتبقون الذين يبلغ عددهم 600 ألف شخص مع عائلات مضيفة، إذ انتقل 150 ألف مواطن إلى مراكز الإيواء في الأيام القليلة الماضية بحثًا عن الطعام والخدمات الأساسية.