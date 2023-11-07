شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى نتيجة للعدوان الإسرائيلى المستمر على غزة لليوم الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ32 على التوالي.

وأفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في خان يونس؛ ما أدى إلى استشهاد 12 مواطنًا، وإصابة أكثر من 29 آخرين، بينهم حالات خطيرة، ولا يزال هناك عشرات المفقودين تحت الأنقاض، كما لحقت أضرار كبيرة في المنازل المجاورة.

واستُشهد رجل، وأصيب العشرات، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة معن شرق خان يونس؛ ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص.

وارتفعت حصيلة الشهداء في سلسلة غارات استهدفت خمسة منازل في رفح فجرًا إلى أكثر من 25 شهيدًا، وعشرات الجرحى.

واستهدفت غارات عنيفة منازل وشقق سكنية ورياض أطفال وطرقا وبنية تحتية في حي "تل الهوا"، جنوب مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد العشرات - لم يتسن إحصاء عددهم بشكل دقيق - وإصابة آخرين بجروح، وما زال هناك مفقودون في محيط المكان، الذي تضررت فيه البنية التحتية بشكل كبير، وهي المنطقة التي تتعرض بشكل يومي لقصف مباشر.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة قطاع غزة أمس تجاوز حصيلة الشهداء نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عشرة آلاف شهيد، ووصول الجرحى إلى أكثر من 24 ألفًا.