شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 56 مواطنًا بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 56 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

فمن القدس اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنًا، ومن الخليل 22 مواطنًا، ومن رام الله تم اعتقال 11 مواطنًا.

ومن أريحا اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إياد عصام حربي عوضات (19 عامًا) من مخيم عقبة جبر، وأحمد عبد الله مغالسة من بلدة العوجا.

ومن جنين اعتقلت القوات سليمان أبو الرب من قرية صير جنوب جنين، وبهاء توفيق محمود من قرية سيريس. ومن بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان آخرين.