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قوات الاحتلال تعتقل 56 مواطنًا بالضفة الغربية

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رام لله – وفا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 56 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

فمن القدس اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنًا، ومن الخليل 22 مواطنًا، ومن رام الله تم اعتقال 11 مواطنًا.

ومن أريحا اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إياد عصام حربي عوضات (19 عامًا) من مخيم عقبة جبر، وأحمد عبد الله مغالسة من بلدة العوجا.

ومن جنين اعتقلت القوات سليمان أبو الرب من قرية صير جنوب جنين، وبهاء توفيق محمود من قرية سيريس. ومن بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان آخرين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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