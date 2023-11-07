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الخليج اليوم .. الرئيس الإيراني يزور السعودية لبحث الحرب على غزة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

يعتزم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زيارة العاصمة الرياض الأحد المقبل، للمشاركة في اجتماع رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي الخاص بمناقشة الحرب على غزة.

وخلال الأسابيع الماضية، أجرى رئيسي، اتصالا هاتفيا مع الأمير ، بحثا فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن محمد بن سلمان أكد أن "المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية، لوقف أعمال التصعيد الجاري"، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الاتصال ناقش "ضرورة إنهاء جرائم الحرب ضد فلسطين".

 

ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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