الخليج اليوم .. مصدر تركي: التفاصيل حول مؤتمر غزة ستظهر بعد قمة منظمة التعاون الإسلامي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال مصدر دبلوماسي في أنقرة، إن التفاصيل حول مؤتمر السلام في غزة، الذي طرحته تركيا، قد تظهر بعد قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض، المقرر عقدها في نوفمبر.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قمة منظمة التعاون الإسلامي المخصصة لبحث الوضع في غزة، ستعقد في الرياض هذا الشهر، وأكد أنه يعتزم المشاركة فيها. وذكر الرئيس التركي أن بلاده طرحت مبادرة عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن غزة.

وتؤكد بعض المصادر التركية، أن العديد من الدول الإقليمية، أبدت الاهتمام بهذه الفكرة.

وأضاف المصدر، في حديث لمراسل "نوفوستي": "نتوقع أنه بعد قمة (منظمة التعاون الإسلامي) مباشرة، سيكون هناك وضوح وتحديد حول المشروع الذي طرحناه".

وتابع المصدر القول: "سبق للسيد الرئيس (طيب أردوغان) أن صرح بأن أنقرة مهتمة بهذه القمة، ويمكن لدول المنطقة أن تحدد خطوات أخرى نحو حل الوضع (حول التفاقم الفلسطيني الإسرائيلي). ونأمل أن تكون القمة مثمرة في هذا الصدد".

المصدر: نوفوستي