الخليج اليوم .. قرقاش: هدفنا الإنسان الفلسطيني بعيداً عن ضجيج الشعارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل جهودها الدبلوماسية ومبادراتها الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأن هدف الإمارات يبقى الإنسان الفلسطيني بعيداً عن ضجيج الشعارات.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «تواصل الإمارات جهودها الدبلوماسية ومبادراتها الإنسانية لتعزيز الاستجابة للأوضاع في غزة، توجيهات الشيخ محمد بن زايد لإقامة مستشفى ميداني داخل القطاع تنطلق من مسار تاريخي داعم للأشقاء وإيمان بضرورة حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.. هدفنا الإنسان الفلسطيني بعيداً عن ضجيج الشعارات.».