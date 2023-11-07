وزير فلسطيني سابق:التصعيد الحالي بغزة دليل على أن إسرائيل تحت ضغط دولي مكثف لإنهاء الحرب

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق أن التصعيد الحالي في غزة يعتبر أكبر دليل على أن الاحتلال الإسرائيلي تحت ضغوط دولية مكثفة لإنهاء الحرب وتنفيذ هدنة إنسانية في القطاع .

وقال العجرمي ـ في مقابلة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن هناك ضغوطا تمارسها قوى غربية على إسرائيل لتنفيذ هدنة إنسانية وسط رفضها المستمر والقاطع لوقف إطلاق النار في غزة قبل تحقيق أهدافها، مشيرا في الوقت نفسه إلى تشديد الاحتلال في الوقت الراهن القصف على مدينة غزة خاصة على المباني السكنية المأهولة بالسكان لبسط السيطرة عليها بشكل كامل .

وأشار وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق إلى عدم تحقيق إسرائيل أية نتائج مرجوة من وجه نظرها في الحرب على غزة لذلك تقوم حاليا بتكثيف عمليات القصف العشوائي والغارات على شمال القطاع على وجه الخصوص قبل فرض هدنة إنسانية وسط تدهور الأوضاع الإنسانية مع نفاد المستلزمات الطبية والغذائية، مستنكرا بشدة كافة الجرائم الإسرائيلية التي تنتهك فيها كافة الاتفاقيات الدولية بحق المدنيين والأطفال والنساء في غزة.