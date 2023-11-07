شكرا لقرائتكم خبر عن "التحرير الفلسطينية" تبحث مع الإمارات سبل وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح الشيخ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم التباحث خلال الاتصال في آخر التطورات، وتكثيف الجهد المشترك لوقف هذه الحرب المدمرة، وسبل فتح ممرات آمنة لإدخال المواد الغذائية والدواء إلى قطاع غزة، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء لخلق تكتل دولي داعم لوقف فوري لإطلاق النار.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 32 وأسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني ونحو 24 ألف جريح، علمًا بأن غالبية الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ.