شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان ترسل شحنة إغاثة ثانية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت باكستان اليوم الثلاثاء شحنة ثانية من مساعدات الإغاثة لسكان قطاع غزة.

وشارك في مراسم إرسال الدفعة الثانية من المساعدات في مطار إسلام آباد الدولي وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس الجيلاني ووزير حقوق الإنسان خليل جورج، إلى جانب السفير الفلسطيني في إسلام آباد أحمد جواد ربيع وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية.

وأعرب الجيلاني عن تضامن باكستان الكامل مع الإخوة والأخوات الفلسطينيين وأدان استخدام إسرائيل الوحشي وغير المتناسب والعشوائي للقوة ضد المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، المحاصرين حاليا في غزة، بحسب صحيفة /إكسبريس تريبيون/ الباكستانية .

وشدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة الإنهاء الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة. ودعا إلى التمسك بمبادئ العدالة والإنسانية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وتتكون الشحنة من مستلزمات النظافة وأدوية وطرود غذائية. وأرسلت باكستان الشحنة الأولى من المساعدات في 19 أكتوبر الماضي.