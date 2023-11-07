شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: نرفض أية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في بروكسل، اليوم الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، مشددًا على رفض بلاده أية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وغزة باعتبارهما امتدادًا للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأعاد العاهل الأردني التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك. ونوه الملك عبدالله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى ضرورة العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب. وتناول اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي، علاقات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي وحرص الجانبين على تعزيزها في شتى الميادين. وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

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