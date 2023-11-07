البرلمان العربي يطالب بوقف فوري لأعمال القتل والهدم والتهجير في قطاع غزة وإدخال المساعدات

دبي - محمود عبدالرازق - وطالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، "بالوقف الفوري لأعمال القتل والهدم والتهجير في غزة، وسرعة إدخال المساعدات للقطاع".

وكان البرلمان العربي، قد أعلن الأحد الماضي، عن "إطلاق حراك لتوثيق جرائم الإبادة، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتقديمها إلى الجهات الدولية"، بحسب قوله.

وذكر العسومي، في بيان له، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، لتوثيق جرائم الاحتلال والتحرك باسم الشعب العربي على كل المستويات الإقليمية والدولية لتقديم التقارير التوثيقية والأدلة على الجرائم غير الإنسانية، والشروع في تقديمها للجهات المختصة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، بهدف محاسبة مرتكبيها".

وأشار العسومي إلى أن "التعامل سيكون من خلال رؤية برلمانية عربية موحدة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر الذي خلف آلاف الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال"، معربًا عن استغرابه من الصمت الدولي، وغياب الضمير الإنساني العالمي، بحسب قوله.

ومَرّ 32 يوما منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.

ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم، الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى "الشفاء" في قطاع غزة، أمس الاثنين.