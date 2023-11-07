البرلمان العربي يطالب بوقف فوري لأعمال القتل والهدم والتهجير في قطاع غزة وإدخال المساعدات

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دبي - محمود عبدالرازق - وطالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، "بالوقف الفوري لأعمال القتل والهدم والتهجير في غزة، وسرعة إدخال المساعدات للقطاع".
وكان البرلمان العربي، قد أعلن الأحد الماضي، عن "إطلاق حراك لتوثيق جرائم الإبادة، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتقديمها إلى الجهات الدولية"، بحسب قوله.
وأشار العسومي إلى أن "التعامل سيكون من خلال رؤية برلمانية عربية موحدة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر الذي خلف آلاف الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال"، معربًا عن استغرابه من الصمت الدولي، وغياب الضمير الإنساني العالمي، بحسب قوله.
ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.