شكرا لقرائتكم خبر عن لم يتوقف عند البشر.. عدوان الاحتلال الإسرائيلي يمتد إلى أشجار الزيتون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار سياسة العقاب الجماعي، وعدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، طالب وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومته ووزير الجيش، بمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قطف ثمار الزيتون.

وادعى سموتريتش في رسالة بعثها إلى نتنياهو وغالانت، أنه "يجب إنشاء مناطق أمنية مطهرة (أي خالية من الفلسطينيين) حول المستوطنات والطرقات في الضفة، ومنع دخول الفلسطينيين إليها" للوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون.

منع قطف ثمار الزيتون

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين من قطف ثمار الزيتون، في قرية رمانة المحاذية لجدار الفصل العنصري غرب جنين.

وذكر مزارعون لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال منعت المزارعين من الدخول إلى أراضيهم، لقطف ثمار الزيتون، لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحوا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوبهم، رغم السماح لهم بقطف ثمار الزيتون في المنطقة الواقعة بمحاذاة الجدار على بعد 50 مترًا.

منعت الفلسطينيين من الوصول إلى أرضهم

كما منعت قوات الاحتلال مواطنين من قطف ثمار الزيتون في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، بأن قوات الاحتلال منعت مواطنين من الوصول إلى أرضهم في منطقة "وادي الغويط" لقطف ثمار الزيتون، وهددوهم بعدم القدوم مرة أخرى وإلا فسيعرضون حياتهم للخطر.

مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون

وهاجم مستعمرون يوم الإثنين، المواطنين الفلسطينيين، خلال قطفهم ثمار الزيتون جنوب نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاههم.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن عددًا من المستعمرين أطلقوا الرصاص باتجاه المواطنين خلال قطفهم ثمار الزيتون في قريوت.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت مواطنتين خلال قطفهما ثمار الزيتون في القرية، قبل أن تطلق سراحهما.