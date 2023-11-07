شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى في قصف قوات الاحتلال لمربع سكني بحي الزيتون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استُشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف لطائرات الاحتلال الحربية استهدف مربعًا سكنيًا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

قصف مربع سكني كامل

استهدفت طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا بشكل كامل يعود لعائلة السموني، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني ظهر اليوم عددًا من الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا غرب النصيرات وسط القطاع، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، كما تجددت الغارات الإسرائيلية في عديد المناطق في قطاع غزة.

مجزرة مخيم النصيرات

يُذكر أن الاحتلال ارتكب قبل قليل مجزرة بحق عائلة حسان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث جثامين عشرات الشهداء التي وصلت إلى مستشفى العودة وكانت عبارة عن أشلاء ومتفحمة، وهناك مفقودون تحت الأنقاض.