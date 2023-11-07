السفراء العرب باليابان يحثون على وقف إطلاق النار في غزة ووصول المساعدات

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القاهرة - سامية سيد - اجتمع مجلس السفراء العرب في اليابان، الثلاثاء، مع رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في مجلس النواب الياباني، كاتسوماتا تاكاكي، وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية لمناقشة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة والهجمات الوحشية العنيفة التي يشنها الإسرائيليون على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وبصفته ممثلاً للصوت الجماعي والموحد للدول العربية المعتمدة لدى اليابان، أعرب مجلس السفراء العرب عن قلقه العميق إزاء الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة المحتل.

وجاء فى بيان صادر عن المجلس بأن الصراع المستمر منذ 32 يوما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، بينهم آلاف الأطفال والنساء والصحفيين، فضلاً عن أكثر من 120 فلسطينياً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وشدد المجلس على أن القتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، ويجب محاسبة إسرائيل على هجماتها العشوائية.

وشدد المجلس كذلك على أن غياب المساءلة شجع العناصر المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية، مما أدى إلى صدور تصريحات تحريضية وعنصرية تحرض على العنف والكراهية، بما في ذلك الاقتراحات المشينة التي قدمها وزير في الحكومة الإسرائيلية التي يدعو فيها إلى قصف غزة نووياً.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل على الامتثال الفوري والكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان. وحث اليابان، باعتبارها عضواً بارزا في المجتمع الدولي، على استخدام نفوذها للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ووقف التهجير القسري للفلسطينيين في غزة.

ونوه المجلس بالتزام اليابان بالجهود الإنسانية المحايدة وتفانيها في دعم المبادئ العالمية للحرية واحترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي. وشدد على أهمية إظهار اليابان حيادها في الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين وسط الأزمة المستمرة.

وفى ضوء هذه المخاوف، وجّه المجلس عدة مناشدات عاجلة إلى اليابان والمجتمع الدولي، بما في ذلك تمكين وصول المساعدات الإنسانية للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في غزة، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية. ودعا المجلس أيضاً إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل لإجلاء ونقل المدنيين الفلسطينيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة.

ورفض المجلس بشدة أى محاولات لنقل السكان قسرياً وشدد على حماية المرافق المدنية والإنسانية، وخاصة تلك التي تخدم الفئات الضعيفة. وفي الختام، كرر مجلس السفراء العرب دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووقف النقل القسري للسكان.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى العمل من أجل إيجاد حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس القانون الدولي وحل الدولتين. وجدد مجلس السفراء العرب في اليابان الدعوة إلى تحقيق ثلاثة أهداف فورية وهي وقف فوري لإطلاق النار من جانب إسرائيل في غزة، السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين في غزة.

وأعرب المجلس عن امتنانه لالتزام اليابان بالسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وحث على مواصلة التأييد والمشاركة النشطة في المبادرات العالمية الرامية إلى تحقيق السلام والعدالة في جميع أنحاء العالم.



السفراء العرب داخل البرلمان الياباني