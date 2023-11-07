البنك الدولي يعلن قائمة الدول الأكثر معاناة من تضخم أسعار الغذاء... منها 3 عربية

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لتحديث الأمن الغذائي، الصادر عن البنك في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فقد تضمنت القائمة دولا عربية، هي مصر والبحرين ولبنان.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى بنسبة 36%، وفي المركز الثاني لبنان بنسبة 31%، بينما حلت رواندا بالمرتبة الثالثة بنسبة 15%، وتركيا بالمرتبة الرابعة بنسبة 14%، والأرجنتين في المركز الخامس بنسبة 12%، وسيراليون في المرتبة السادسة بنسبة 12%، أما غانا فقد جاءت بالمرتبة السابعة بنسبة 11%، وسورينام في المرتبة الثامنة بنفس النسبة، بينما جاءت مملكة البحرين في المرتبة التاسعة بنسبة 9%، وهولندا بالمرتبة العاشرة والأخيرة بنفس النسبة.

وأوضح التقرير أن ذلك الترتيب من آخر شهر من يونيو/ حزيران 2023 إلى سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

وفي 30 أكتوبر الماضي، أصدر البنك الدولي تقريرا حول الأمن الغذائي، الذي أشار فيه إلى "استمرار ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية محليا، إذ يتجاوز التضخم علامة 5% المسجلة في 57.1% من الدول منخفضة الدخل، و83% من الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و59% من الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.

30 أكتوبر, 12:39 GMT

كما لفت التقرير إلى أن 64.3% من الدول ذات الدخل المرتفع، تعاني من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وذكر التقرير كذلك أن البلدان الأكثر تضررا من التضخم في أسعار الغذاء، تقع في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.