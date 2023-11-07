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الخليج اليوم .. "أرامكو" تعلن انخفاض أرباحها وتوضح الأسباب

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلنت شركة "أرامكو" النفطية الثلاثاء تراجع صافي أرباحها في الربع الثالث من 2023 بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 

وقالت في بيان على موقع البورصة السعودية "تداول" إن "صافي الدخل بلغ 122.19 مليار ريال (32.58 مليار دولار) للربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع 159.12 مليار ريال (42.43 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2022".

 

وعن أسباب تراجع الأرباح، أشارت الشركة السعودية إلى أن ذلك "الانخفاض يعكس بشكل رئيس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، والكميات المباعة".

 

ويأتي الانخفاض، بعد تراجع صافي الربح بنسبة 19.25% في الربع الأول و38% في الربع الثاني مقارنة بعام 2022.

 

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

 

المصدر: أ ف ب

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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