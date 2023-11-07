شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا" تحذر من تفاقم الأزمة الانسانية في ظل التصعيد فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبوحسنة من عواقب وخيمة للتصعيد الإسرائيلي المتواصل منذ الساعات الماضية في ظل اشتداد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.



وقال أبو حسنة ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ـ : "إنه لا يوجد حاليا أي مكان آمن وسط تصاعد القصف الإسرائيلي خلال الساعات الماضية على الأبنية السكنية والمستشفيات وأماكن العبادة والمراكز الإنسانية في غزة".



وأشار إلى سوء الأوضاع الانسانية والصحية وسط وجود نقص حاد وهائل في المياه الصالحة للشرب والغذاء والدواء والمستلزمات الطبية وقرب نفاذ مخزون الوقود لدى الأونروا.. معربا عن أسفه الشديد لعدم القدرة على إدخال الوقود إلى غزة على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والإدارة الأمريكية لتفادي تفاقم الأزمة في القطاع.



وأكد أبوحسنة سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين جراء استهداف الاحتلال مدينة رفح جنوبي غزة..مشيرا إلى استشهاد 39 موظفا في الأونروا إثر قصف إسرائيلي على غزة.



ونوه المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى الإضرار الجسيمة التي لحقت بحوالي 50 مؤسسة أممية في غزة..مشيرا إلى أن اتصالات مكثفة تجرى مع الجانب الإسرائيلي لإدخال الوقود إلى غزة.



ودعا أبوحسنة إلى ضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات والوقود إلى القطاع لمنع حدوث كارثة إنسانية قد تؤدي إلى إنهاء الحياة في غزة.. مشيرا إلى نزوح حوالي 70 % من سكان القطاع بسبب العدوان.



وشدد على مواصلة الأونروا في تقديم مساعداتها وخدماتها لسكان غزة ولن تنسحب على الإطلاق في ظل المخاطر التي تتعرض لها جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير على القطاع .. مطالبا في الوقت نفسه بمساعدة الأونروا في إبقاء سكان غزة على قيد الحياة في ظل هذه الأوضاع التي وصفها بـ"الصعبة".