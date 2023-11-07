شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تعقد قمة استثنائية لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقد قمة إسلامية استثنائية، يوم الأحد المقبل، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وتهدف القمة بحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت المنظمة في بيان، أنه من المقرر أن تعقد القمة بناءً على دعوة من المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية من أجل مناقشة الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل عدوان مستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي.