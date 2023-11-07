شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لا شيء يبرر الرعب الذي يعانيه المدنيون في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت منظمة الصحة العالمية بإطلاق سراح الرهائن في غزة دون قيد أو شرط، مؤكدة أن الكثير منهم يحتاج إلى رعاية طبية.

ودعت المنظمة إلى هدنة إنسانية لتخفيف المعاناة في جميع أنحاء قطاع غزة وإسرائيل.

حرب إسرائيل على غزة

وأكدت أنه لا شيء يبرر الهجمات، ولا شيء يبرر الرعب الذي يعانيه المدنيون في غزة.

وكذلك موت الآلاف والصدمات النفسية والمرض ونقص الغذاء والماء والوقود والرعاية الصحية.

ضحايا حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وذكر المتحدث كريستيان لاندماير، إنه من الصعب فهم مستوى المعاناة والموت، لقد قتل نصف في المئة من سكان غزة، أي عشرة آلاف من مجموع نحو مليوني نسمة.

وأضاف: يقتل ما معدله 160 طفلاً كل يوم، ومقتل العاملين الصحيين وانتهاء مخزون الإمدادات، واكتظاظ المرافق الطبية وممراتها بالجرحى والباحثين عن مأوى.