شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو الغيط": الوضع في غزة كارثي ويضع مباديء حقوق الإنسان على المحك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الوضع في قطاع غزة كارثي، ويضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية على المحك، في ظل ما يحدث من انتهاك جميع حقوق الفلسطينيين في غزة على يد قوات الاحتلال، وفي مقدمتها الحق الأسمى وهو "الحق في الحياة".

جاء ذلك خلال اجتماع أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة، اليوم الثلاثاء، مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وأوضح أبو الغيط للمفوض السامي أن هناك شعورًا بفقدان الثقة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ضوء المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال يوميًا، وعلى العالم الغربي أن يعي مدى خطورة الوضع الحالي، محذرًا من مغبة انعكاساته مستقبلاً، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها.