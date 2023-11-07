الخليج اليوم .. بعد صدور بيانات أرباح "أرامكو" رئيسها يصدر بيانا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

صرح رئيس "أرامكو" السعودية أمين بن حسن الناصر، بأن نتائج الشركة المالية القوية في الربع الثالث 2023 تعزز قدرتها على تحقيق قيمة ثابتة للمساهمين.

وأكد الناصر، في بيان اليوم، أن الشركة مستمرة في تحديد الفرص الجديدة لتطوير أعمالها، وتلبية احتياجات العملاء.

وأضاف، أن الاستثمارات المخطط لها تظهر مدى طموح الشركة والنطاق الواسع لأنشطتها، وتنفيذ استراتيجيتها بصورة منضبطة، مشيرا إلى أن الشركة ستكمل توسيع قدراتها في قطاع التنقيب والإنتاج، ووجودها المتنامي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المسال للاستفادة من الطلب المتزايد على هذا الغاز في الربع الثالث، إلى جانب الإعلان عن نية دخول سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات المخطط لها تظهر مدى طموح الشركة والنطاق الواسع لأنشطتها، وتنفيذ استراتيجيتها بصورة منضبطة، مشيرا إلى اهتمامه بالتقدم الذي تحرزه الشركة حيث سيكمل توسيع قدراتها في قطاع التنقيب والإنتاج، ووجودها المتنامي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

واليوم أعلنت شركة "أرامكو" النفطية السعودية تراجع صافي أرباحها في الربع الثالث من 2023 بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت في بيان على موقع البورصة السعودية "تداول" إن "صافي الدخل بلغ 122.19 مليار ريال (32.58 مليار دولار) للربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع 159.12 مليار ريال (42.43 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2022".

المصدر: أ ف ب + أرقام