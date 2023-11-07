"سوناطراك" الجزائرية تعلن عودتها رسميا إلى ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر - الخليج 365. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان، أنه "في زيارته الأولى إلى ليبيا بعد تعيينه رئيسا لـ"سوناطراك"، رشيد حشيشي، يعلن برفقة فرحات بن قدارة عودة "سوناطراك" إلى ليبيا وبقوة بداية من اليوم".

وأضافت المؤسسة، في بيانها، أن "حشيشي أكد عزم "سوناطراك" للعودة بقوة إلى قطاع النفط الليبي لإنجاز أعمال الاستكشاف والإنتاج".

وفي السياق نفسه، أعلن حشيشي عن افتتاح "سوناطراك" مكتب لها في ليبيا ليتسنى لها متابعة أعمالها عن قرب".

2 نوفمبر, 21:04 GMT

من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، بعودة "سوناطراك" وإيجابية المباحثات مع مسؤوليها.

وأكد بن قدارة "جاهزية المؤسسة على تسهيل كافة العراقيل لشركة "سوناطراك"، وتعيين فرق مختصة لمتابعة عملها".

وفي 10 شباط/فبراير 2022، وقعت "سوناطراك" الجزائرية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تهدف إلى استئناف نشاطها في ليبيا من أجل استكمال التزاماتها التعاقدية والشروع في تطوير الحقول المكتشفة، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون في مجالات إنجاز المشاريع النفطية والغازية.

يُذكر أن "سوناطراك" الجزائرية علقت نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.