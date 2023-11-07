شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء القصف على غزة إلى 10328 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ32 على التوالي، إلى 10328 شهيدًا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الجرحى ارتفع إلى 26 ألف جريح، لافتة إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.

وأشارت الوزارة إلى أن عدة مستشفيات في قطاع غزة ستتوقف مساء اليوم الثلاثاء، عن تقديم خدماتها للجرحى والمرضى بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.