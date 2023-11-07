شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب إفريقيا: الاحتلال غير الشرعي سبب تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت دولة جنوب إفريقيا أن سبب تفجر الأوضاع هو استمرار الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، والتوسعات الاستيطانية، وانتهاكات المقدسات التاريخية الإسلامية والمسيحية في فلسطين، بالإضافة إلى القمع المستمر للشعب الفلسطيني.

ولفتت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية ناليدي باندور خلال اجتماعها، بمقر الوزارة في بريتوريا، مع مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى جنوب إفريقيا، يرافقهم ممثل الجامعة العربية إلى معدل القتل غير المسبوق بحق الأطفال والنساء وكبار السن في غزة.

حرب إبادة

وبحث الاجتماع حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكامل فلسطين، والتي أودت حتى الآن بحياة آلاف المدنيين العزل.

وشددت باندور على الحاجة الماسة لعملية سلام فعالة، داعية إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل الدولتين وسلام عادل وشامل، يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ضمن حدود ما قبل حرب عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

سحب الدبلوماسيين

استدعت جنوب إفريقيا، اليوم، دبلوماسييها في إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، للتشاور بسبب عدوانها الغاشم على قطاع غزة.

وأعلنت الوزيرة المكلفة للشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني خلال مؤتمر صحفي، "أن حكومة جنوب إفريقيا قررت سحب جميع دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور".

وأكدت "خيبة أمل" بريتوريا خصوصًا مع استمرار قصف الاحتلال على المدارس والمستشفيات في قطاع غزة.