شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تكشف إحصائية مرعبة للشهداء من الأطفال في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه يُقتل 160 طفلاً يوميًا بقطاع غزة في المتوسط، وقد تجاوز إجمالي عدد القتلى 10,000 شخصا.

وذكرت أن الناس في غزة يموتون بالآلاف، ومن يظل على قيد الحياة يعاني من الصدمات، وأن مستوى الموت والمعاناة يصعب استيعابه.

دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: "تعتقد أن كل يوم هو الأسوأ، ثم يأتي اليوم التالي ليكون أسوأ منه"، مؤكداً أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وبجميع أنحائها".

وأكدت منظمة الصحة العالمية الحاجة إلى الإرادة السياسية للتوصل إلى هدنة إنسانية، على الأقل، والسماح بوصول الإغاثة لتخفيف معاناة السكان المدنيين وكذلك الرهائن المحتجزون في غزة.

جرائم إسرائيل في غزة

وبدأ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك زيارة تستغرق خمسة أيام إلى منطقة الشرق الأوسط، بدأها بالقاهرة يوم الثلاثاء للتواصل مع المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والضحايا وفريق الأمم المتحدة.

وشدد تورك على أن انتهاكات حقوق الإنسان هي السبب الجذري لهذا التصعيد، مؤكدا إن حقوق الإنسان تلعب دورًا مركزيًا في إيجاد مخرج من دوامة الألم هذه.