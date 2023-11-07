شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال فى "جنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى بلدة "عرابة"، جنوب جنين بشمال الضفة الغربية المُحتلة.



وقالت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها فلسطينيان بالرصاص الحى، أحدهما فى الفخذ والآخر فى الكتف، ما استدعى نقلهما إلى المُستشفى.



وفى (نابلس) إلى الجنوب من جنين، بشمال الضفة أيضًا، شارك عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، فى مسيرة استفزازية قرب بلدة "قصرة".



وانطلق المستوطنون من مستوطنة "مجدوليم" المُقامة على أراضى الفلسطينيين جنوب نابلس رافعين أعلام الاحتلال، باتجاه مدخل البلدة.



وأوضحت مصادر أن جيش الاحتلال أجبر المزارعين على مُغادرة الأراضى القريبة من الشارع الذى سلكته المسيرة.