في يومه الثاني.. المؤتمر الدولي حول "المرأة في الإسلام" يتضامن مع النساء الفلسطينيات.. صور

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دبي - محمود عبدالرازق - يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوءعلى نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تنتقص من حقوق المرأة في الإسلام، والتأكيد على أنَ التعاليم الإسلامية لطالما أنصفت المرأة.
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHABمحمد عبد ربه مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي
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© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
محمد عبد ربه مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي
© Organisation of Islamic Cooperation المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
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© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
© Organisation of Islamic Cooperation المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
3/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
© Organisation of Islamic Cooperation المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
4/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
© Organisation of Islamic Cooperation المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
5/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
© Organisation of Islamic Cooperation المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
6/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
© Organisation of Islamic Cooperation المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
7/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
© Organisation of Islamic Cooperation المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
8/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
© Organisation of Islamic Cooperation المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
9/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
© Organisation of Islamic Cooperation المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
10/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
1/10
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
محمد عبد ربه مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي
2/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
3/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
4/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
5/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
6/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
7/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
8/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
9/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
10/10
© Organisation of Islamic Cooperation
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
وأضاف: يعد الإعلام محورياً في التصدي للشبهات والمفاهيم المغلوطة التي تسعى إلى تشويه صورة المرأة في الإسلام والانتقاص من حقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية، إما عن جهل بمقاصد الشريعة، أو سوء تأويل لها، أو نتيجة لأهداف مشبوهة ومغرضة.
وأشار اليامي، إلى أن الاتحاد حرص على إيلاء القضايا المتعلقة بالمرأة ما تستحقه من اهتمام سواء من حيث النشر الصحفي والعمل على إفراد مساحات واسعة في وكالات الأنباء الأعضاء لتغطية موضوعات المرأة، أو من حيث البرامج التدريبية المخصصة للتعاطي الإعلامي مع مسائل المرأة والأسرة وتمكين مؤسسة الزواج.
وأشاد اليامي، بمبادرة المملكة العربية السعودية لاستضافة هذا المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، تبيانا لحقوقها التي كفلتها الشريعة، وتأكيدا لدورها الفاعل، وهو الإعلان الذي يأتي في إطار حرص دولة المقر للاتحاد ومنظمة التعاون الإسلامي على النهوض بالمرأة في العالم الإسلامي وتعزيز حقوقها في مختلف المجالات.
بعد ذلك تتالت بيانات الدول الأعضاء في المنظمة التي أكدت على مكانة المرأة في الإسلام وعبرت عن التضامن مع المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني عموما في ظل ما يتعرض له من احتلال وعدوان إسرائيلي غاشم.
من جانبه، استعرض عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الدكتور سامي بن محمد الصقير الأسس القرآنية والحديثية لمكانة المرأة في الإسلام وملامح التشريع الإسلامي والأسس التي قامت عليها كافة التشريعات الإسلامية في قضايا المرأة، مؤكداً أن الإسلام كرَّم المرأة وأعلى من شأنها، وهو تكريم ينبئ بمكانة هذا الدين وأسبقيته في تكريم الإنسان وخصوصا المرأة بين الأمم.
بدورها استعرضت مستشارة شيخ الأزهر الدكتورة نهلة الصعيدي دور الفتوى في تأكيد مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، مشددة على أن الفتاوى الشرعية اضطلعت بدور مهم في تمكين المرأة المسلمة المعاصرة من الحصول على حقوقها في العلم والتعليم والتملُّك ما جعلها تستعيد دورها المحوري الذي لعبته في قرون الإسلام الأولى.