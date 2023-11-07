نتنياهو: مستمرون في الحرب على غزة حتى النهاية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بعدد من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، أن قواته لا تعتزم وقف الحرب على غزة، ولكنها مستمرة حتى النهاية، على حد قوله.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ بداية التصعيد في 7 تشرين الأول/ أكتوبر بلغ 10328 قتيلا و25956 مصابا، موضحة أن من بين القتلى 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسنا.

وأكدت أنه "لا يزال عشرات الشهداء والمصابين على الطرقات بين محافظات شمال قطاع غزة وجنوبه ولا يسمح الاحتلال بوصول سيارات الإسعاف لإخلائهم".

وطالبت الوزارة "الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمؤسسات الدولية بحماية المؤسسات الصحية وتأمين حركة مركبات الإسعاف ووقف تهديد المستشفيات".

ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة على خلفية امتناع الجيش الإسرائيلي عن إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر الماضي أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

ومرّ 32 يوما منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.