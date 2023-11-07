الخارجية الأمريكية: غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك ونحن لا ندعم إعادة احتلالها

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، إن "غزة يجب أن تظل أرضا فلسطينية".

وأضاف باتيل "غزة أرض فلسطينية، وستبقى كذلك، ونحن لا ندعم احتلال غزة، ولا إسرائيل تؤيد ذلك".

وأوضح المتحدث أن "واشنطن تعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للإدارة المؤقتة والمعايير الأمنية في غزة، بمجرد انحسار الأزمة الحالية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح في وقت سابق في مقابلة مع التلفزيون الأمريكي، بأن غزة يجب أن يحكمها "أولئك الذين لا يريدون مواصلة طريق حماس".

لكنه في الوقت نفسه، أشار إلى أن إسرائيل لفترة غير محددة "ستكون مسؤولة عن الأمن العام" في غزة.

ومر 32 يوما منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.

ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.