وسط قصف عنيف.. دوي صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب ومحيطها، خاصة في غوش دان، نتيجة لإطلاق رشقات صاروخية على المدينة من غزة.
فيما أكدت القناة السابعة الإسرائيلية أن مدينة تل أبيب ووسط إسرائيل بوجه عام يتعرض لقصف عنيف، دون الإعلان عن وجود إصابات تذكر بين صفوف الإسرائيليين.
وقال غالانت في خطاب بثه التلفزيون: "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي متمركزة في قلب مدينة غزة. لقد اقتربت من الشمال والجنوب وهاجمت بالتنسيق الكامل مع القوات الجوية والبحرية".
ووصف وزير الدفاع قطاع غزة بأنه "أكبر قاعدة إرهابية بنتها البشرية على الإطلاق" ورفض إمكانية هدنة إنسانية حتى تفرج الفصائل الفلسطينية عن أكثر من 240 رهينة محتجزة في القطاع.
وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.