اختلاف داخلي جديد.. إعلام: نتنياهو وغالانت وغانتس يتحدثون للإعلام بشكل منفرد

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ووزير دفاعه، الجنرال يوآف غالانت، وعضو مجلس الحرب "كابينيت الحرب" على غزة، الجنرال بيني غانتس، يتحدثون للإعلام بشكل منفرد.
وأشارت إلى أن مكتب وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، عضو "كابينيت الحرب" الحالي، قد بعث لمكتب نتنياهو برسالة مفادها ضرورة التنسيق بشأن التصريحات الإعلامية، إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يرد على غانتس، حتى الآن.
ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية خلال لقائه بعدد من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، أن قواته لا تعتزم وقف الحرب على غزة، ولكنها مستمرة حتى النهاية، على حد قوله.
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيني غانتس، رئيس حزب "معسكر الدولة"، أن إسرائيل تعمل في الوقت الراهن على استعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، منذ السابع من الشهر الماضي، بالقوة وبالعمل السياسي.
ووصف وزير الدفاع قطاع غزة بأنه "أكبر قاعدة إرهابية بنتها البشرية على الإطلاق" ورفض إمكانية هدنة إنسانية حتى تفرج الفصائل الفلسطينية عن أكثر من 240 رهينة محتجزة في القطاع.
وأشار غالانت إلى أن الضغوط الدولية على إسرائيل ستزداد، لكنه أكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق النصر الكامل على "حماس".
وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.