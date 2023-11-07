الخليج اليوم .. تاليسكا يقلب الطاولة على الدحيل القطري في غياب رونالدو

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حول نادي النصر السعودي تأخره بهدف إلى فوز مثير على مضيفه الدحيل القطري (3-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

تقدم نادي الدحيل بهدف مبكر سجله لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو بعد مرور 8 دقائق فقط من بداية اللقاء.

ولكن البرازيلي الآخر أندرسون تاليسكا رد بثلاثة أهداف متتالية "هاتريك" لنادي النصر في الدقائق (27، 37، 65)، قبل أن يعود كوتينيو ويسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وحقق نادي النصر بذلك انتصاره الرابع على التوالي، وعزز صدارته لقائمة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، ليضمن تأهله إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بينما تعرض نادي الدحيل للهزيمة الثالثة على التوالي، ويتذيل جدول الترتيب برصيد نقطة يتيمة.

في حين يشغل فريق برسيبوليس الإيراني المركز الثاني في قائمة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة على نادي استقلال دوشنبه الطاجيكي، صاحب المركز الثالث.