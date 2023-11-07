الخليج اليوم .. تحركات بريطانية عمانية جديدة بشأن اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شهدت سلطنة عمان، الإثنين، مباحثات عمانية بريطانية بشأن اليمن، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

واجتمعت سفيرة بريطانيا الجديدة لدى اليمن عبده شريف، في مسقط، مع وكيل وزارة الخارجية العماني للشؤون السياسية الشيخ خليفة الحارثي لمناقشة آخر التطورات في اليمن.

وجاء في بلاغ صحفي لوزارة الخارجية العمانية بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مستجدات القضية اليمنية والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي يحقق لليمن ولدول المنطقة الأمن والاستقرار.

وتقود سلطنة عمان وساطة بين السعودية ومليشيا الحوثي من أجل إحياء عملية السلام.