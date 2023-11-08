شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر بوصول شهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الأندونيسي؛ جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جباليا شمال قطاع غزة، وبوصول شهيد وعدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي جراء غارات شنها طيران الاحتلال على حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

وأضافت أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على أبراج مدينة الشيخ زايد السكنية في بيت لاهيا، وعلى منطقة الطوابين خلف سوق البسطات في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء.

وأشارت المصادر إلى أن طواقم الإنقاذ والمواطنون ما زالوا يحاولون انتشال شهداء وجرحى من تحت أنقاض المنازل التي قصفها الاحتلال في منطقة الطوابين.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بوصول جثامين 13 شهيدا إلى مستشفيي ناصر والأوروبي، إثر الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال طالب بإخلاء مستشفى الرنتيسي للأطفال في مدينة غزة، وذلك في إطار تهديدها المتواصل للمستشفيات ومراكز الرعاية الطبية ومركبات الإسعاف في قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد نحو 10328 شخصًا، غالبيتهم أطفال ونساء وشيوخ، فيما أصيب أكثر من 25 ألفًا آخرين.