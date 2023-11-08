شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطيني لدى مصر: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب حوالي 1100 مجزرة دموية بشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب حوالي 1100 مجزرة دموية بشعة راح ضحيتها نحو 10 آلاف شهيد وأكثر من 35 ألف مواطن فلسطيني بين جريح ومصاب ومفقود تحت الأنقاض، وحوالي 1500 طفل من بين المفقودين تحت ركام المنازل التي تم تدميرها.

وأضاف "اللوح"، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ماذا تنتظر الإدارة الأمريكية؟! ألم يحن الوقت لوقف هذه الحرب البشعة، حرب الإبادة الجماعية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في غزة؟!".

وتابع سفير دولة فلسطين لدى مصر: "حذرنا مرارا وتكرارا في القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة استمرارية الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في فلسطين بالضفة الغربية وحصار قطاع غزة، لأن استمرار ذلك سوف يؤدي إلى تداعيات".

وأكد، أن عصابات المستوطنين المسلحة تمارس أعمال القتل والحرق والتدمير والتخريب ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد القدس واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على أن كل ذلك سيؤدي إلى تداعيات خطيرة وسوف يذهب بالمنطقة إلى منزلق لا يريده أحد، وهو حدث.