شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطيني: إسرائيل دمرت 50% من مباني غزة.. ونحمل حكومتها المسئولية كاملة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "اللوح"، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من يريد التحدث عما حدث في 7 أكتوبر عليه أن يتحدث أيضا عما حدث بعد 7 أكتوبر، حيث ارتكبت إسرائيل أعمال الإبادة في غزة، ودمرت حتى الآن 50% من إجمالي مباني غزة ومرافقها الخدماتية وقطعت الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت والهواتف المحمولة وكل الاحتياجات الإنسانية".
وتابع سفير دولة فلسطين لدى مصر: "إسرائيل تستهدف كل شيء في قطاع غزة مثل الصحفيين والأطباء والعاملين بالمؤسسات الدولية والمخابز والكنائس والمساجد والمستشفيات وكل شيء"، مشددًا على أن ما حدث في 7 أكتوبر لا يجيز لإسرائيل القيام بكل ذلك، والقانون الدولي لا يجيز ما يحدث.
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