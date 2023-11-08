شكرا لقرائتكم خبر عن تونس والبنك الدولى يبحثان سبل التعاون المشترك لمواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الماليّة التونسية سهام البوغديرى نمصيّة مع وفد من البنك الدّولى ضم جيسو هيشيل المدير الإقليمى لدائرة المغرب العربى والكسندر أوروبيو ممثل البنك الدولى بتونس، سبل التعاون المشترك لمواجهة تأثير التغيرات المناخية.

وذكرت وزارة المالية التونسية، في بيان الثلاثاء، أن اللقاء تناول أهم مخرجات التقرير الذي أعده البنك الدولي حول "المناخ و التنمية بتونس" بالتعاون مع الحكومة التونسية،وذلك بحضور كل من عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري وليلى الشيخاوي وزيرة البيئة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أيضا مناقشة أهم الحلول الكفيلة للحد من تداعيات التأثيرات المناخية على التنمية والعمل على صياغة برنامج عمل مشترك والحرص على تنفيذه في أسرع وقت.