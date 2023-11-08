شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفنزويلي يطالب بإنهاء الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه "يجب على البشرية أن تنتفض بعد الآن، وتقول كفى للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك خلال استضافته سفير دولة فلسطين لدى فنزويلا فادي الزبن أمس الثلاثاء، في برنامج "المزيد مع مادورو".

وأشار مادورو إلى المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، خاصة "النساء والأطفال الذي يقتلون بشكل مفزع"، مشددًا على ضرورة أن تنهض البشرية وتوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

تضامن الشعب الفنزويلي

كان رئيس فنزويلا أكد في وقت سابق تضامنه والشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه إلى استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأشاد في اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالأسلوب الذي يتبعه الرئيس عباس المبني على الحوار والدبلوماسية والسلام، مؤكدًا أنه اتخذ قرارًا بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة.