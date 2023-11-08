شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي التطورات على الحدود الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكى آموس هوكشتين، التطورات على الحدود الجنوبية والأوضاع العامة فى لبنان. جاء ذلك خلال لقائهما الثلاثاء في مقر قيادة الجيش اللبنانى باليرزة، بحضور السفيرة الأمريكية فى لبنان دوروثى شيا. وكان هوكشتين قد التقى -في وقت سابق اليوم- مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

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