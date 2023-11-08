شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: العمليات تُجرى لجرحى غزة دون تخدير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية إلى رفع القيود عن الإغاثة الطبية في قطاع غزة، مؤكدة أن بعض الأطباء يجرون عمليات جراحية، بينها عمليات بتر أطراف، دون تخدير.

وقال المتحدث باسم المنظمة، إن أكثر من 160 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم في أثناء الخدمة، بينما يتولون رعاية المصابين والمرضى.

وأضاف في تصريح صحفي: هؤلاء العاملون في مجال الرعاية الصحية هم من يحافظون على النظام الصحي بتفانيهم، ويجدون بطريقة ما وسيلة للحفاظ على مستوى معين من الخدمة.

استشهاد 4237 طفلًا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 4237 طفلًا استشهدوا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 32 على التوالي.

وذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 548 فلسطينيًا في عمليات القصف على المنازل والأحياء السكنية في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشارت إلى أن 192 من الكوادر الطبية استشهدوا منذ بدء العدوان، وجرى تدمير 40 سيارة إسعاف في أثناء عملية انتشال الشهداء والجرحى.