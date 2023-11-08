شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. الاحتلال يستهدف قافلة مساعدات دولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الجمعية الدولية للصليب الأحمر، إن إحدى قوافلها التي تحمل إمدادات طبية تعرضت إلى إطلاق نار في مدينة غزة.

وذكرت الجمعية أن 2 من 5 شاحنات بالقافلة لحقت بهما أضرار يوم الثلاثاء، وتعرض سائق لإصابات طفيفة.

وأضافت الجمعية أن القافلة كانت تتجه إلى مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر ومواقع أخرى.

ظروف صعبة

وقال وليام شومبورج رئيس مكتب اللجنة الدولية في غزة: ليست هذه بالظروف التي يمكن فيها أن تعمل طواقم المنظمات الإنسانية، نحن هنا لجلب مساعدة عاجلة للمدنين المحتاجين.

وأضاف: نؤكد أن توصيل المساعدة الحيوية إلى المنشآت الطبية التزام قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتوغلت القوات الإسرائيلية في قطاع غزة ضمن حملتها على القطاع، بعد شهر من الاعتداءات المتواصلة على غزة.