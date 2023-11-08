شكرا لقرائتكم خبر عن 10468 شهيدًا.. أحدث حصيلة لضحايا عدوان الاحتلال على غزة والضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10.468 شهيدا، وأكثر من 27 ألف جريح.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أن 10305 شهداء سقطوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 163، والجرحى إلى نحو 2300، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت إن من بين الشهداء 4237 طفلًا، و2719 سيدة، و631 مسنًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2350 مواطنًا، بينهم أكثر من 1300 طفل.

توقف 18 مستشفى

وأشارت الوزارة إلى توقف 18 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما جرى إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف، والنساء اللاتي يلدن بعمليات قيصرية.