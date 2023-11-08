الخليج اليوم .. اليمن:معلمات يضربن عن العمل احتجاجا على طرد وكيلة مدرسة من قبل مسؤول تابع لمليشيا الحوثي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اعلنت معلمات إحدى المدارس في مدينة إب (وسط اليمن)، الإضراب عن العمل تضامناً مع معلمة تعرضت للشتم والطرد من قبل مسؤول حوثي.

وقالت مصادر تربوية إن معلمات مدرسة أروى للبنات، دشنت اليوم الاثنين إضراباً عن العمل ونفذن وقفة احتجاجية داخل المدرسة للتضامن مع وكيلة المدرسة "نادية القاضي" التي تعرضت أمس الأحد للشتم والطرد من قبل مدير مكتب التربية والتعليم في المحافظة محمد درهم الغزالي.

وأضافت المصادر أن المعلمات طالبن بتشكيل لجنة مشتركة من التربية والمحافظة للتحقيق في الحادثة.

وأكدت المصادر أن المعلمات هددن بالتصعيد بتنفيذ فعاليات احتجاجية خارج المدرسة حال عدم الاستجابة لمطالبهن ورد الاعتبار للوكيلة القاضي.

وكان مدير مكتب التربية الموالي للحوثيين "محمد درهم الغزالي" قد قام أمس الأحد بالتهجم على وكيلة المدرسة "نادية القاضي" وشتمها بألفاظ نابية واتهامها باتهامات كيدية، وطردها من المدرسة، وفقا للمصادر.

يُشار إلى أن "الغزالي" سبق وأن قام قبل أيام بطرد مدير مدرسة الشهيد الصباحي "حميد البعداني" من اجتماع لمدراء المدارس، في حادثة مكررة لحوادث سابقة تعرض لها معلمون ومعلمات من ذات الشخص في أكثر من مدرسة وسط المدينة وخارجها.