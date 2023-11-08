شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بوركينى يرحب بمقترح المغرب بشأن تمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب نائب رئيس المجلس التشريعي الانتقالي في بوركينا فاسو داودا ديالو، بمقترح العاهل المغربي الملك محمد السادس؛ بشأن إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي.

وقال ديالو -في تصريحات صحفية عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالرباط- إن مقترح العاهل المغربي يبرز الاهتمام الذي يوليه للدول غير الساحلية.. مضيفا: "هذا القرار يأتي في الوقت المناسب"، مبرزا أن بلاده تواجه صعوبات وتحتاج إلى منافذ لكي تتمكن من تصدير منتجاتها وإعطاء زخم لتنميتها.

وأشاد المسؤول البوركينابي، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب وبوركينا فاسو، معربا عن إعجابه بالتقدم السريع الذي يشهده المغرب، في ظل قيادة الملك محمد السادس، مٌُثمنا الجهود التي يبذلها المغرب من أجل مساعدة بوركينافاسو على التغلب على الصعوبات التي تواجهها، مشيرا إلى أن المغرب قدم المساعدة لبلاده من خلال دعمه ومواكبته في علاقاته مع الدول الأجنبية.

كما رحب ديالو أيضا بالطريقة التي تبنها المغرب في معالجة تداعيات زلزال الحوز، مؤكدا أن هذه الطريقة تشكل مثالا يحتذى به بالنسبة لإفريقيا والعالم أجمع.