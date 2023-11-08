شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى يؤكد اهتمام بلاده بالحفاظ على الهدوء بالحدود الجنوبية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموفد الأمريكي أموس هوكشتين، أن المحافظة على الهدوء بالحدود الجنوبية اللبنانية على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية، مشددا على أهمية ذلك بالنسبه للبنان وإسرائيل وفقا لما ينص عليه القرار الأممي 1701.

جاء ذلك في تصريح له الثلاثاء عقب لقاءه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمقر رئاسة المجلس النيابي بعين التينة في العاصمة بيروت. وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان وقطاع غزة، مقدما التعازي للضحايا المدنيين جراء القصف الاسرائيلي على لبنان. وأضاف هوكشتين أنه حضر إلى لبنان اليوم لأن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم كثيراً بلبنان وشعبه وخاصة في هذه الأيام الصعبة، موضحا أن حواره مع رئيس مجلس النواب كان جيدا حيث استمع لوجهة نظره حيال ما يجرى. وقال الموفد الأمريكي: "أطلع الرئيس بري على ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد لما يحصل في غزة ان يتصاعد ولا تريد له ان يتمدد الى لبنان".

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