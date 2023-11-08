شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأمريكى يصوت بتوجيه اللوم للنائبة رشيدة طليب بسبب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح توجيه اللوم إلى الديمقراطية رشيدة طليب النائبة الوحيدة من أصل فلسطيني في الكونجرس بسبب تصريحاتها بشأن الحرب على غزة.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، صوت 22 ديمقراطياً مع النواب الجمهوريين لتوجيه اللوم إلى طليب، لـ"ترويجها لسرديات زائفة" بشأن هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر، و"الدعوة إلى تدمير دولة إسرائيل".

وصوت 234 نائباً لصالح القرار وعارضه 188 آخرين، وصوت 4 جمهوريين ضد القرار، وصوت ديمقراطي واحد و3 جمهوريين "حاضر" في تصويت يعني رفض اتخاذ موقف.