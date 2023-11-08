شكرا لقرائتكم خبر عن دون وقود.. غزة تستقبل 50 شاحنة مساعدات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 50 شاحنة تقل غذاء وماء وإمدادات طبية ودواء ومستلزمات نظافة، دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ويصل بذلك عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ 21 أكتوبر إلى 526، وحتى الآن لم يدخل أي وقود إلى القطاع.

مرحاض لكل 600 شخص

وعن الوضع داخل غزة، أوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي، أن اكتظاظ النازحين في منشآت الأمم المتحدة يثير القلق، وساق مثالًا على ذلك بمركز تدريب خان يونس الذي يقيم به نحو 22 ألف نازح.

وقال:" إن نصيب الفرد من مساحة المكان يقل عن مترين مربعين فقط، كما يوجد مرحاض واحد لكل 600 شخص".

وأفادت وكالة الأونروا أن تدهور أوضاع النظافة وغياب الخصوصية والمساحة الكافية يهددان صحة وسلامة المحتمين بالمنشأة.

147 شهيدًا في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 147 فلسطينيًا، من بينهم 44 طفلًا، قتلوا منذ 7 أكتوبر، قتلت الغالبية العظمى منهم على يد قوات الاحتلال، فيما قتل 8 من بينهم طفل بيد مستعمرين.

وهجر 900 شخص في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، في ظل عنف المستوطنين والقيود على الوصول.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية سيشارك في المؤتمر الإنساني الدولي بشأن غزة الذي تنظمه فرنسا غدًا الخميس.