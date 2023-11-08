الخليج اليوم .. شركة يمنية تُسيّر قافلة غذائية دعما لسكان غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

سيّرت مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، قافلة مساعدة غذائية عاجلة، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من شهر.

وقال عضو مجلس ادارة مجموعة شركات هائل سعيد، في تدوينة على منصة "إكس": إن مجموعة (أرما) للصناعات الغذائية في مصر، سيّرت قافلة من المساعدات العاجلة للمدنيين في غزة بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وأضاف أن هذه المساهمة تأتي "تجسيدا لقيم المجموعة الإنسانية وتأكيدا على مسئوليتها المجتمعية في كافة المجتمعات التي تعمل فيها".

ومجموعة (أرما) للصناعات الغذائية إحدى شركات مجموعة "هائل سعيد أنعم" في القاهرة وتم تأسيسها في العام 1992م ضمن خطط توسعة المجموعة لأنشطتها في الخارج.

وتقود إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت وضعا إنسانيا وصحيا كارثيا، إذ نزح نحو 70 % من السكان من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.