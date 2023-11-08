شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل بجنوب لبنان: نحث الجميع وقف إطلاق النار والامتناع عن تعريض المدنيين للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث المتحدث الرسمى باسم قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أندريا تينينتى، الجميع على وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال قد تعرض المدنيين للخطر.

وقال تينينتي: "نحث الجميع على وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال قد تعرض المدنيين أو أفراد الأمم المتحدة للخطر أو تدفع المنطقة إلى الصراع واحتمال خروج الوضع على طول الخط الأزرق عن السيطرة".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "واينت" العبري، بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت مسيرة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية.

وأكد الموقع أن الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض هدفا جويا مشبوها تم رصده على الحدود اللبنانية، قبل دخوله إسرائيل.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار صباحا على منطقة جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة في حين يستمر تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قضاء صور والساحل البحري.